Élargissement de l'UE: nouveau rapport positif de la Commission pour l'arrivée de l'Albanie et de la Macédoine du Nord

La mise à jour attendue du rapport de la Commission européenne sur les progrès accomplis par l'Albanie et la Macédoine du Nord a permis d'enregistrer "de nouveaux résultats tangibles et durables dans des domaines clés", a indiqué lundi l'exécutif européen, qui maintient sa recommandation d'ouvrir des négociations d'adhésion avec ces deux pays des Balkans occidentaux.

Pour ce qui est de l'Albanie, des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de la réforme de la justice (vérification des juges et des procureurs) ainsi qu'en matière de lutte contre la corruption et la criminalité organisée, y compris en ce qui concerne la culture du cannabis et le trafic de drogues dures, selon la Commission. Le rapport souligne également un accord intervenu sur la voie à suivre en matière de réforme électorale et les efforts pour traiter les demandes d'asile non fondées.

Pour ce qui concerne la Macédoine du Nord, le rapport note des mesures importantes prises pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, y compris l'adoption récente d'une loi relative au ministère public. Il indique une amélioration des résultats en matière de lutte contre la corruption et la criminalité organisée, ainsi que des progrès dans la réforme des services de renseignement et de l'administration publique.

Alors que la Commission et le Parlement recommandent depuis 2018 d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Skopje et Tirana, les États membres (Conseil) ont repoussé leur feu vert à plusieurs reprises l'an dernier, plusieurs pays - France en tête - réclamant une révision plus stricte du processus d'adhésion.

La Commission a récemment formulé une proposition qui sera examinée par le Conseil à la fin du mois. La présidence croate du Conseil de l'UE en a fait une priorité en vue de son sommet de Zagreb, le 17 mai. La Slovénie a été le premier pays issu de l'ex-Yougoslavie à adhérer à l'UE en 2004, suivie de la Croatie en 2013.