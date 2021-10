"Elargir l'Union européenne... On n'est pas déjà trop?" Vrai ou Faux ? - 29/10/2021 L’Europe : "plus on est nombreux, plus on rame?" VRAI Enoncer des sanctions envers une dictature ? Difficile. Décider d'envoyer des forces européennes dans un pays tiers ? Jamais réussi. Les dossiers qui provoquent de longs débats sans issue ou des décisions européennes sans envergure sont nombreux. Décider à 27 Etats européens, aussi différents que le Portugal et la Pologne, est régulièrement laborieux. Et la houle de ces débats passe l'envie à certains Etats européens d'accueillir de nouveaux membres dans l'Union. Pourtant aujourd'hui six Etats des Balkans occidentaux attendent d'entrer dans le club des 27. La Serbie et le Montenegro, l'Albanie et la Macédoine du Nord sont officiellement candidats et multiplient les réformes pour intégrer l'Union. Le Kosovo et la Bosnie Herzégovine aimeraient aussi décrocher ce statut de candidat officiel. Ajoutons à cela la Turquie qui n'est plus candidate que sur papier. Des candidats qui, pour certains, ont déjà patienté deux décennies et qui devront encore attendre que les 27 Etats membres de l'Union à l'unanimité leur ouvrent la porte. L'attente devrait se prolonger tant les réticences sont nombreuses. "Elargir peut avoir du bon» ? VRAI aussi Mais il y a aussi des avantages à intégrer ces Etats des Balkans. Des intérêts géopolitiques (occuper les lieux pour ne pas que la Chine et la Russie ne s'en chargent, investissements à l'appui), des bénéfices économiques (ces six Etats représentent 18 millions de consommateurs potentiels), une stabilisation de cette région géographiquement englobée dans l'Union européenne. Pour se représenter le débat et ses enjeux, nous vous avons concocté cette vidéo qui parle de gâteau à la crème, de stade olympique et de digestion, mais surtout d'Europe.