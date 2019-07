Le narcotrafiquant "El Chapo" condamné à la perpétuité

L’énoncé de sa peine a été prononcé ce mercredi à New York : Joaquin Guzman, alias "El Chapo", 62 ans, est condamné à la perpétuité, assortie de 30 années de prison supplémentaire. Ses avocats ont déjà annoncé qu’ils feraient appel de cette condamnation.

En février dernier, Joaquin Guzman avait été reconnu coupable de 10 chefs d’accusation, dont celui d’avoir acheminé plus de 1250 tonnes de drogues aux États-Unis.

Le Mexicain a été le baron de la drogue le plus puissant au monde, mais aujourd’hui il n’est plus que l’ombre de lui-même. Depuis son extradition aux Etats-Unis le 19 janvier 2017, "El Chapo", "Le Courtaud", un surnom dû à sa petite taille (environ 1,60 m), a perdu son aura : isolé dans sa cellule 23 heures sur 24, il ne peut voir que ses avocats. Même sa femme est interdite de visite.

Vendeur d’oranges

La chute est rude pour celui qui dirigea 25 ans durant l’un des cartels les plus puissants de la planète, ancien héros de la culture narco et des "narcocorridos", ces ballades mexicaines avec guitares et trompettes qui racontent les chefs de cartels.

Ses évasions rocambolesques ont alimenté sa légende et lui ont valu une notoriété internationale, jusqu’à son arrestation en 2016 qui a mis fin à des décennies de traque par les autorités.

Joaquin Guzman est l’un de ces narcotrafiquants partis de rien : né le 4 avril 1957 dans une famille pauvre d’un village des montagnes de Sinaloa, au nord-ouest du Mexique, il travaille dès l’enfance en vendant oranges, caramels et boissons gazeuses.

Comme il le racontera à l’acteur Sean Penn lors d’un entretien en octobre 2015 censé rester secret mais qui contribuera à son arrestation, il se met, adolescent, à cultiver marijuana et pavot, faute d’alternatives.

"La seule façon d’avoir de l’argent, d’acheter de la nourriture, de survivre, était de faire pousser le pavot à opium, la marijuana, alors à cet âge, j’ai commencé à en cultiver et à en vendre", confiera-t-il à l’acteur américain.

Il sera ainsi recruté par le chef du cartel de Guadalajara Miguel Angel Felix Gallardo, surnommé "le parrain" des cartels mexicains modernes.

Après l’arrestation de Gallardo en 1989, Joaquin Guzman fonde avec trois associés le cartel de Sinaloa, dont il fera en quelques années un empire aux ramifications européennes et asiatiques. "Je fournis plus d’héroïne, de méthamphétamine, de cocaïne et de marijuana que n’importe qui dans le monde. J’ai des flottes de sous-marins, d’avions, de camions et de bateaux", se vantait-il dans l’interview à Sean Penn, publiée dans le magazine Rolling Stone.

La fortune amassée par le cartel lui vaudra de figurer un temps sur la liste du magazine Forbes des hommes les plus riches du monde, avant d’en sortir en 2013 en raison des dépenses nécessaires à sa protection.