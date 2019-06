Egypte: Mohamed Morsi, "crise cardiaque" ou "assassinat"?

Qui était Mohamed Morsi ?

Premier président démocratiquement élu en Egypte, Mohamed Morsi promettait "une renaissance égyptienne sur des fondements islamiques". Il est issu de la confrérie des Frères musulmans, le mouvement le plus ancien et le plus représentatif de l’islamisme sunnite.

Arrivé au pouvoir après le Printemps arabe de 2011 qui avait poussé Hosni Moubarak vers la sortie, Mohamed Morsi a été renversé par l’armée un an plus tard, après de grandes manifestations antigouvernementales. Il était emprisonné depuis sa destitution.

Pourquoi était-il en prison ?

Le leader islamiste avait été jugé dans plusieurs affaires dont un dossier d’incitation à la violence contre des manifestants et un dossier d’espionnage au profit de l’Iran, du Qatar et de groupes comme le Hamas à Gaza.

Le président Abdel Fattah al-Sissi, qui a pris la succession de Mohamed Morsi après le renversement de celui-ci, a mené une répression sans merci contre l’opposition islamiste et en particulier les Frères musulmans. Des centaines de personnes ont été condamnées à mort, dans des procès de masse expéditifs, qualifiés par l’ONU de "sans précédent dans l’Histoire récente".