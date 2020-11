Egypte : le crash d’un hélicoptère fait sept victimes au Sinaï

Sept membres de la Force multinationale d’observateurs dans le Sinaï égyptien, dont cinq Américains et un Français, ont perdu la vie jeudi dans le crash de leur hélicoptère, a indiqué à l’AFP une source israélienne. "Il y a eu sept morts, dont 5 Américains, un Français et un Tchèque", tous membres de force multinationale chargée de surveiller la paix entre Israël et l’Egypte, a précisé cette source, Israël étant un des pays fondateurs de cette mission indépendante qui n’est pas liée à l’ONU. La source israélienne n’a pas précisé les causes du crash.

De son côté, l’armée israélienne a offert l’aide d’une unité d’élite afin de secourir des "blessés" sur place, a dit son porte-parole, Jonathan Conricus, sans fournir aucune autre précision.

Une enquête a été ouverte

"Nous enquêtons de manière active sur un incident impliquant un de nos hélicoptères", a déclaré depuis Le Caire, en Egypte, Brad Lynch, un haut responsable de cette force, sans autre détail.

Les annexes du traité de paix israélo-égyptien de 1979 prévoient la démilitarisation du Sinaï, où est déployée depuis le début des années 1980 cette force multinationale (MFO – Multilateral Force and Observers) qui est garante de l’accord.

Elle compte actuellement un peu plus de 1100 soldats de différentes nationalités déployés dans le Sinaï égyptien, où sévissent aujourd’hui différents groupes armés dont une branche locale de l’organisation djihadiste Etat islamique (EI).