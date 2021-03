Egypte: découverte du plus ancien monastère chrétien au monde - 15/03/2021 Des archéologues français et norvégiens ont fait une découverte surprenante dans le désert égyptien: des vestiges d'édifices chrétiens de l'Antiquité tardive, un monastère et des églises, qui vont améliorer notre connaissance de la vie monacale dans la région au Ve siècle. Victor Ghica, archéologue et professeur de christianisme primitif: "C'est une église. Une chapelle où ils ont tenu le service religieux. Un grand débarras et une cuisine également. C'est extrêmement tôt et cela change notre perspective et notre compréhension de l'évolution du monachisme. Cela apporte beaucoup de nouvelles informations et change le récit des débuts du christianisme. " Håkon Steinar Fiane Teigen, historien des religions (norvégien) : "C'est très excitant. Maintenant, je ne connais pas tous les rapports de fouilles en détail, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est probablement le monastère le mieux conservé et probablement aussi le plus ancien que nous connaissons."