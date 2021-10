Egalité des genres : la Belgique progresse légèrement

L’Union européenne obtient 68 points sur 100 dans l’indice d’égalité des genres, publié jeudi par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). Il s’agit d’une augmentation minime (+ 0,6 pour cent) par rapport à 2020. La Belgique progresse d’un échelon dans ce classement et occupe la huitième place.

Les scores en matière d’égalité des genres varient d’un pays à l’autre. Cette année encore, la Suède et le Danemark obtiennent les meilleurs résultats, suivis par les Pays-Bas.

Cette année, la Belgique obtient un score de 72,8 sur 100 et passe ainsi de la neuvième à la huitième place. Le pays obtient des résultats très bons dans le domaine de l’argent, avec une deuxième place parmi tous les États membres. En termes d’égalité économique, la Belgique arrive en cinquième position. En ce qui concerne la santé, le pays se classe au seizième rang, en raison de ses mauvais résultats dans le domaine des comportements de santé et du faible accès aux services de santé.

Depuis 2010, la Belgique est le pays qui a le plus progressé dans la section "pouvoir", grâce, entre autres, à une plus grande égalité des sexes dans la prise de décision économique. Toutefois, les progrès ont été plus importants dans d’autres États membres.

Comparativement à 2010, les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps plein, mais elles gagnent toujours en moyenne 10% de moins que les hommes. En Belgique, elles continuent également à assumer davantage de tâches ménagères et sont par ailleurs bien représentées dans la prise de décision politique.

Les résultats globaux de la Belgique sont toujours supérieurs à la moyenne de l’UE, mais ils progressent à un rythme plus lent.