Effondrements d'immeubles à Marseille: "A ce stade, les causes ne sont pas établies"

"A ce stade", les causes précises de l'effondrement de plusieurs immeubles dans le centre-ville de Marseille lundi "ne sont pas établies", a annoncé mercredi au cours d'une conférence de presse le procureur de Marseille Xavier Tarabeux.

"En l'état, il est prématuré d'imputer des responsabilités pénales" compte tenu "de la complexité de la situation", a ajouté le procureur. "On ignore lequel des deux immeubles a entraîné l'effondrement", a-t-il poursuivi, rappelant que les constructions de la rue d'Aubagne dataient de la fin du XVIIIe siècle et que les immeubles avaient été construits en "s'appuyant les uns contre les autres".

Des témoignages pour comprendre

"Les enquêteurs ont pu recueillir des témoignages selon lesquels l'immeuble situé au numéro 65 avait bougé avant son éboulement", a indiqué Xavier Tarabeux.

La magistrat a aussi rapporté qu'une locataire avait appelé les "pompiers dans la nuit pour signaler l'augmentation d'une fissure qu'elle avait observé dans son appartement" avant de finalement les rappeler pour leur dire "qu'il n'était pas nécessaire qu'ils interviennent".

"Le 65 était un immeuble qui présentait des désordres importants mais on n'est pas au titre de ce qu'on peut appeler des marchands de sommeil", a-t-il souligné.

L'effondrement des immeubles du 63 et 65 rue d'Aubagne lundi matin dans un quartier populaire du centre-ville de Marseille a fait au moins six morts, trois hommes et trois femmes.

Trois d'entre eux, "des locataires du numéro 65", ont pu être "identifiés", a précisé mercredi le procureur. Un troisième immeuble, au 67 de la rue, s'est ensuite partiellement effondré à son tour.

Deux nouvelles victimes retrouvées ce matin

"Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes. Cinq locataires de l'immeuble étaient selon nous présents au moment du drame, il est possible également que d'autres personnes aient été dans cet immeuble", a-t-il ajouté.

Ce mercredi matin, les corps de deux nouvelles victimes, deux hommes, ont été découvert sous les décombres des immeubles vétustes qui se sont effondrés lundi dans le centre de Marseille, avait annoncé le procureur Xavier Tarabeux à l'AFP.

Les corps de deux autres hommes et ceux de deux femmes avaient déjà été retrouvés par les secours mardi dans les ruines de ces immeubles du quartier très populaire de Noailles.