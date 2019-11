Effondrement d'un pont près de Toulouse: une adolescente tuée et "probablement plusieurs disparus"

Effondrement d'un pont près de Toulouse - 18/11/2019 Ce lundi, un pont au nord de Toulouse s'est effondré entre 8h et 8h30, provoquant la chute d'un camion et d'une voiture dans le Tarn. Une adolescente de 15 ans a été tuée et il y aurait "probablement plusieurs disparus", selon le parquet et les pompiers.