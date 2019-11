Effondrement d'un pont près de Toulouse: un deuxième corps retrouvé, le chauffeur d'un camion

Ce lundi, un pont au nord de Toulouse s'est effondré entre 8h et 8h30, provoquant la chute d'un camion et d'une voiture dans le Tarn. Une adolescente de 15 ans a été tuée, ainsi que le chauffeur d'un camion, selon le maire de la ville de Mirepoix-sur-Tarn. Il y aurait "probablement plusieurs disparus", affirment le parquet et les pompiers.

"On recense d'ores et déjà une victime de 15 ans (dont le corps a été repêché), sa mère (...) qui était dans le véhicule a pu être sauvée, notamment par des témoins", a indiqué le procureur de Toulouse Dominique Alzéari. Il y a "probablement plusieurs disparus", dont potentiellement un chauffeur du camion et, "peut-être", le conducteur d'un éventuel troisième véhicule, a précisé le préfet Etienne Guyot.

Selon les pompiers, quatre personnes ont pu être "secourues".

Le gouvernement a annoncé le lancement immédiat d'une enquête par le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT). "A cette heure, on ignore encore les causes précises de l'accident", a indiqué le ministère de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué, rappelant que les dernières inspections de l'ouvrage n'avaient révélé "aucune faille de sécurité".

Construit en 1935, le pont de Mirepoix-sur-Tarn long de 150 mètres et large de 5m avait été rénové en 2003. Il reliait Mirepoix-sur-Tarn et Bessières.