Effondrement d'un pont du métro aérien à Mexico: au moins 20 morts et 70 blessés

Au moins 20 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées à Mexico après l'effondrement d'un pont du métro aérien au passage d'une rame, dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé les autorités locales.

Soudain, j'ai vu la structure qui se brisait

Des dizaines de pompiers et de sauveteurs s'activaient à dégager les blessés et les corps des passagers incarcéres dans un amas de métal, de gravats, de câbles et de rails déformés. D'autres s'employaient à éloigner les curieux en raison des risques d'effondrement d'autres sections de la structure.

"Soudain, j'ai vu la structure qui se brisait", a raconté un témoin à la chaine de télévision mexicaine Televisa. "Moins d'une minute plus tard, tout est tombé et un nuage de poussière s'est formé", a ajouté ce témoin qui n'a pas été identifié. "Lorsque la poussière s'est dissipée, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire pour aider. Le silence était terrible. Deux personnes ont été sorties des décombres. Les autres sont encore enfouies", a-t-il dit d'une voix prise par l'émotion.

La rame de métro s'est littéralement brisée en deux dans la chute du pont en béton, selon une description d'un photographe de l'AFP arrivé sur les lieux. Des pans entiers du pont jonchaient la route au dessus duquel la structure était suspendue avant de s'effondrer pour des raisons encore inconnues. La carcasse d'une voiture était visible sous les pans de béton qui se sont brisés. On ignorait combien de personnes se trouvaient à l'intérieur. Des fonctionnaires du bureau de Procureur de la ville procédaient à l'identification des corps extraits des décombres.