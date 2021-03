Écoles, commerces fermés, couvre-feu : la France élargit ses mesures anti-Covid à tout son territoire

Lundi, le pic de la deuxième vague de l’épidémie, un peu plus de 4900 patients mi-novembre, avait été dépassé. Le pic de la première vague, avec un peu plus de 7000 patients début avril, est cependant encore loin.

La sélection des patients admissibles à la réanimation et à de nombreux autres actes médicaux va entraîner une rupture d’égalité dans l’accès aux soins sans précédent. Le médecin fera une sélection rationnelle et éthique dans le respect de l’individu et de la dignité humaine.

Quelles mesures ?

Déjà en janvier, les experts avaient demandé des mesures strictes, afin de contenir l’épidémie, aggravée par le variant anglais, plus contagieux. Mais par deux fois, alors que les Français s’attendaient à un reconfinement, le gouvernement (et non le président Emmanuel Macron) avait annoncé des mesures plus ciblées.

Cette couche s’ajoutait à la fermeture des restaurants, bars, salles de sport et lieux culturels (théâtres, musées, cinémas), qui n’ont jamais rouvert depuis octobre 2020, et à un couvre-feu, désormais à 19h00, en place sur tout le territoire depuis la mi-janvier.

Les écoles sont restées ouvertes. Mais depuis ce lundi, un seul cas confirmé dans une classe suffit à la faire fermer. C'est sans doute la raison pour laquelle les autorités françaises ont décidé de fermer tous les établissement scolaires pour une durée de trois semaines, pour, d'une certaine façon, stopper l'hemorragie.