Ecoles, centres de vaccination: les Américains ne savent plus comment se protéger de la violence des antivax

Tous les élèves californiens de plus de 16 ans qui souhaitent assister en présentiel aux cours devront être vaccinés dès l’an prochain. Cette obligation vaccinale s’appliquera aussi aux enseignants et au personnel scolaire.

Mais ce type d’obligation vaccinale, ou du port du masque, suscite des réactions dans d’autres endroits aux Etats-Unis. C’est ainsi que, selon le magazine Time, une administratrice d’une école de Worthington, dans l’Ohio, a été menacée en des termes très fermes : "Vous êtes désormais nos ennemis, et on va vous éliminer d’une façon ou d’une autre", disait le message. Le même magazine explique qu’un responsable d’une école de Weaver Dam, dans le Wisconsin, avait démissionné parce que sa famille ne sentait pus en sécurité tellement il avait reçu des menaces, insultes et tentatives d’intimidation.

D’autres cas sont rapportés par Time et le procureur général des Etats-Unis a pris la défense du personnel enseignant : "Ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à éduquer nos enfants dans un environnement sûr méritent de faire leur travail sans craindre pour leur sécurité" écrit-il dans un communiqué. Le département de la Justice prendra prochainement des mesures ; une task force sera créée pour mieux poursuivre les menaces à l’égard du corps enseignant, et le former à pouvoir y réagir.

En janvier dernier, des manifestants qui brandissaient des pancartes anti-vaccin s’étaient rassemblés devant l’entrée du centre de vaccination du Dodger Stadium à Los Angeles, et avaient perturbé les activités de ce centre.