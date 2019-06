"Eco", la future monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest

Les 15 pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont choisi le nom de leur monnaie unique, qui devrait être mise en circulation dès 2020.

Le projet était discuté depuis une trentaine d’années, mais il semble désormais assez mûr pour être lancé. Les chefs d’États et de gouvernements de la Cédéao, réunis samedi au Nigéria, ont adopté formellement le nom d'"éco" pour le projet de monnaie unique, comme on peut le lire dans la déclaration finale. Il a été préféré à "afri" et à "kola".

Cette monnaie aura un "régime de change flexible" c’est-à-dire que son taux de change évoluera au gré des marchés, comme c’est le cas pour le dollar ou pour l’euro. L’organisation "réaffirme l’approche graduée (pour l’adoption) de la monnaie unique en commençant par les pays qui atteignent les critères de convergence" – inflation, déficit budgétaire, etc., déjà évoqués lors de rencontres préparatoires.

Un message posté sur la page Facebook de l’organisation précise qu’il n’existe pas de consensus "sur le symbole de ladite monnaie".