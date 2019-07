Echec du Sommet européen: la tension monte

Emmanuel Macron a durement critiqué ce lundi l'échec des chefs d'Etat et de gouvernement européens à choisir un candidat pour la présidence de la Commission européenne malgré une nuit blanche, mais s'est dit confiant dans la capacité à trouver un accord mardi.

Le Président français a fustigé les divisions au sein du Parti populaire européen (PPE) et les ambitions personnelles qui ont empêché un accord, à un moment "très proche", d'aboutir. Il a jugé que cet échec, qui entache selon lui crédibilité des Européens à l'international et aux yeux de leurs concitoyens, montrait la nécessité d'une réforme des règles de fonctionnement de l'Union et rendait "impossible" tout élargissement. "On ne peut pas être les otages de l'un ou de l'autre ou de petits groupes qui se forment", a-t-il ajouté en quittant le Conseil européen pour rentrer à Paris.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a également réagi. Elle a déclaré toujours espérer un compromis sur les nominations des postes clés de l'Union Européenne, après la suspension jusqu'à mardi du sommet à Bruxelles consacré à la question. "Les discussions sont compliquées", a-t-elle reconnu, mais elle a dit "espèrer qu'avec de la bonne volonté, un compromis sera faisable".

Le nom du candidat des Vingt-huit pour la présidence de la Commission européenne doit réunir "le plus grand consensus possible", a affirmé Angela Merkel.

Légalement, une majorité de 21 États membres représentant au moins 65% de la population européenne est suffisante, mais le candidat devra aussi être soutenu par une majorité au Parlement.

Le seuil de 21 et 65% est toutefois jugé insuffisant par Mme Merkel pour une nomination aussi sensible, à laquelle sont liées les présidences du Conseil, le poste de Haut représentant à la politique extérieure, la présidence de la Banque centrale européenne, voire aussi la présidence du Parlement.

"Je ne sais pas si nous aurons l'unanimité (au Conseil), mais nous devons essayer de trouver le plus grand consensus possible afin d'éviter des tensions futures", a commenté Mme Merkel.

La suspension de la réunion "ressemble à un échec, je le comprends, mais si par la suite des problèmes surviennent, on nous demandera: 'pourquoi n'avez-vous pas négocié un jour de plus?'", a-t-elle poursuivi.