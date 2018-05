Ebola: une équipe de Médecins sans frontières s'est envolée en RDC suite à des morts suspectes

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se dit "très préoccupée" à propos de l’épidémie d’Ebola en République Démocratique du Congo. Un foyer est apparu début du mois de mai, dans l’ouest. Très peu de cas se sont confirmés, mais une équipe de Médecins sans frontières s'est tout de même envolée samedi matin pour constater et analyser la situation.

En tout, ce sont au moins 17 décès suspects qui ont été enregistrés depuis début avril. Ces personnes présentaient des symptômes semblables à ceux du virus Ebola. Une maladie redoutée, tant le taux de mortalité des patients est élevé.

Pas autant d'ampleur qu'en Afrique de l'Ouest

L'OMS espère contrer l'épidémie avec un nouveau vaccin, mais l’organisation souligne qu'il n'est pas facile à utiliser et qu'il n’agit pas comme comme une baguette magique.

Des réserves également avancées par Axel Ronsse, qui coordonne depuis Bruxelles cette équipe d’urgence de Médecin Sans Frontières. "On va essayer d'utiliser ces nouveaux traitements et vaccins qui sont toujours en phase expérimentale. Je n'imagine pas quelque chose qui prendra autant d'ampleur qu'en Afrique de l'Ouest", juge-t-elle.

L'épidémie d'Ebola a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Plus de 11.000 personnes étaient alors décédées en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. En RDC, la dernière épidémie remonte à 2017. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement quatre morts.