Ebola en RDC: Oxfam lance une campagne de sensibilisation dans la province de l'Equateur

Alors que l'épidémie d'Ebola en République Démocratique du Congo a fait 25 victimes, "certains ne croient pas au virus", affirme Oxfam mercredi dans un communiqué. "D'autres considèrent que les médicaments fournis ne servent à rien, ou ont peur de les prendre", explique ainsi Jose Barahona, directeur d'Oxfam en RDC. L'ONG a dès lors décidé de lancer une campagne d'information et de sensibilisation en province de l'Équateur.

Activités de sensibilisation de masse

Concrètement, les équipes d'Oxfam vont de porte en porte pour informer le public, avec l'aide de relais au sein des communautés, détaille l'ONG. "À cela s'ajoutent des activités de sensibilisation de masse, y compris à travers des projections de films, des activités de théâtre participatif et une collaboration avec les stations de radio communautaires locales. Oxfam travaille également avec des influenceurs locaux tels que les chefs religieux et traditionnels."

En parallèle, Oxfam annonce avoir installé 106 points d'eau chlorée dans les hôpitaux, les centres de santé, les écoles et les ports. Ses équipes aident à désinfecter les maisons dans lesquelles des cas d'Ébola ont été détectés et fournissent aussi des kits de désinfection et des kits d'hygiène aux communautés.

L'ONG lance également un appel aux dons et estime avoir encore besoin d'un montant de 1,1 million de dollars (près de 950.000 euros) pour pouvoir répondre aux besoins au cours des prochains mois.