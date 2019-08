Ebola en RDC: les autorités rwandaises ont fermé la frontière

Campagne de vaccination Ebola à Béni, au Nord-Kivu, le 2 août 2018 - 01/08/2019 Le Rwanda a fermé jeudi sa frontière avec la RDC au lendemain de la mort à Goma d'un deuxième victime de l'épidémie d'Ebola et la découverte d'un troisième cas dans ce grand carrefour commercial situé à la frontière avec le Rwanda, a annoncé jeudi la présidence congolaise."Sur décision unilatérale des autorités rwandaises, les citoyens rwandais ne peuvent pas sortir pour Goma", a rapporté un communiqué de la présidence de la République démocratique du Congo.Les Congolais peuvent quitter la ville rwandaise de Gisenyi, frontalière de Goma, mais sont interdits d'y entrer, ajoute le texte à cause de la fièvre hémorragique qui a déjà fait plus de 1.800 morts en RDC en un an.