Ebola en RDC: le ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, démissionne

Le ministre congolais de la Santé a démissionné de ses fonctions, s'estimant désavoué par la décision du président de la République de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué plus de 1700 personnes en un an dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

"Tirant ainsi les conséquences de votre décision de placer la conduite de la riposte à l'épidémie à virus Ebola sous votre supervision directe et anticipant la cacophonie préjudiciable à la riposte qui découlera inévitablement de cette décision, je viens par la présente vous présenter ma démission de mes fonctions de ministre de la Santé", a écrit le Dr Oly Ilunga Kalenga dans une lettre publiée lundi.

►►► À lire aussi : Eradiquer la maladie d'Ebola : "C'est un travail de longue haleine"