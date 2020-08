Ebola en RDC : la barre de 100 cas franchie en RDC, avec 43 morts depuis juin

Cent cas d'Ebola ont été enregistrés en moins de trois mois dans une région enclavée de l'ouest de la République démocratique du Congo, dont 43 mortels, a annoncé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plaidant en faveur d'un soutien financier supplémentaire.

"Le nombre de cas de l'épidémie d'Ebola en cours dans l'ouest de la République démocratique du Congo (RDC) a atteint 100, soit près du double en un peu plus de cinq semaines", écrit ce jeudi l'OMS dans un communiqué.

Une évolution "inquiétante"

Déclarée le 1er juin dans la province de l'Équateur, l'épidémie s'est "étendue à 11 des 17 zones sanitaires" de cette province enclavée et a fait 43 morts, d'après l'organisation internationale.

"Avec 100 cas d'Ebola en moins de 100 jours, l'épidémie dans la province de l'Équateur évolue de manière inquiétante", s'est alarmé Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

"Le virus se propage sur un terrain large et accidenté qui nécessite des interventions coûteuses et, avec la Covid-19 qui accapare les ressources et l'attention, il est difficile d'intensifier les opérations", a-t-elle ajouté.

Une lutte "sous-financée"

L'OMS a affirmé que la réponse actuelle dans la lutte contre la 11è épidémie d'Ebola en RDC est "sous-financée".

D'après cette organisation, le ministère de la Santé de la RDC a présenté aux donateurs et partenaires un plan intégré d'environ 40 millions de dollars et a engagé 4 millions de dollars. "Sans une aide supplémentaire, les équipes sur le terrain auront plus de mal à devancer le virus", a estimé Moeti.

L'OMS a affirmé avoir déjà mobilisé un montant total de 2,3 millions dans la lutte contre l'actuelle épidémie de fièvre hémorragique en RDC.

La précédente épidémie, la plus meurtrière qu'a connu la RDC avec 2277 décès, s'était déclarée le 1er août 2018 dans l'Est du pays et s'est officiellement terminée le 25 juin.

En mai 2018, une autre épidémie (la 9e sur le sol congolais depuis 1976) est survenue dans la province de l'Équateur et a été contenue en moins de trois mois, avec 54 cas et 33 décès enregistrés.

La RDC lutte aussi contre l'épidémie de Covid-19. Le pays a enregistré 9802 cas et 248 décès depuis la déclaration des premiers cas le 10 mars, selon les derniers chiffres officiels.