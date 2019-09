Ebola en RDC: l'ex-ministre de la Santé formellement inculpé et placé en résidence surveillée

L'ex-ministre congolais de la Santé, Oly Ilunga, a été formellement inculpé mardi pour "détournement" de fonds alloués à la lutte anti-Ebola en République démocratique du Congo, et placé en "résidence surveillée", a annoncé son avocat à l'AFP.

"Le magistrat lui a dit qu'il était inculpé pour détournement. Comme c'est un ancien ministre, on ne peut pas le mettre en détention. On a plaidé pour qu'il soit en résidence surveillée", a déclaré l'avocat, Me Guy Kabyea, après une journée d'audition au parquet.