Ebola désormais "évitable et traitable" grâce à un vaccin

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a, pour la première fois, "préqualifié" le vaccin contre Ebola. Il était jusqu’à présent utilisé de manière expérimentale en République Démocratique du Congo (RDC). Cette décision fait suite à l’avis favorable donné par l’Agence européenne du médicament et de la Commission européenne.

La "préqualification" de l’OMS signifie que le vaccin répond aux normes de l’agence en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité. Cette étape facilitera l’utilisation du vaccin dans les pays touchés par l’épidémie ou à haut risque, où l’accès aux produits de santé est difficile. Ce processus de préqualification vaccinale est le plus rapide jamais mené à bien par l’organisation.

2193 morts en RDC

Le virus Ebola est une maladie grave souvent mortelle chez l’homme entraînant vomissements, diarrhée, voire hémorragies. L’actuelle épidémie d’Ebola a déjà fait plus de 2190 morts sur plus de 3280 cas en République Démocratique du Congo (RDC). Selon l’OMS, plus de 236.000 personnes ont été vaccinées avec ce premier vaccin, dont 60.000 professionnels de la santé.

C’est le laboratoire pharmaceutique MSD qui est derrière cette innovation. "Jusqu’ici, le vaccin était administré dans le cadre d’études cliniques et selon une procédure dite d’usage compassionnel, permettant d’utiliser un traitement en urgence avant son autorisation de mise sur le marché. Il y a quelques années, il n’existait pas de vaccin ou de traitement contre Ebola. Mais grâce à un vaccin préqualifié, le virus Ebola est désormais évitable et traitable. Nous sommes fiers de pouvoir jouer un rôle dans cette lutte", a déclaré Brecht Vanneste, membre de la direction de MSD Belgique.

Un deuxième vaccin

Un deuxième vaccin a été introduit jeudi à titre d'"essai clinique" contre l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo, où la propagation du virus marque le pas depuis quelques semaines.

Des équipes de l’ONG Médecins sans frontière (MSF) ont ouvert deux centres de vaccination à Goma, la grande ville du Nord-Kivu de plus d’un million d’habitants, où il n’y a pas actuellement de cas de transmission.

"Je viens d’être vacciné. Je vais aussi amener toute ma famille", a déclaré Joseph Munihire, 38 ans et père de six enfants, à un correspondant de l’AFP, en ajoutant : "Je demande à tous ceux qui doutent encore de venir se faire vacciner".

Responsable de la mise en œuvre du nouveau protocole, MSF veut cibler "50.000 personnes sur une période de quatre mois", avec 23.000 doses du vaccin des laboratoires américains Johnson & Johnson déjà livrées en RDC, selon les chiffres de l’ONG.

"Après avoir reçu la première dose du vaccin, les participants seront invités à se présenter de nouveau deux mois plus tard pour une deuxième injection", a précisé MSF dans un communiqué. L’enjeu consiste à "vérifier le bon déroulement de la vaccination à deux doses, dans une région à population très mobile et où il y a eu des cas dans le passé".