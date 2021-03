Earth Hour: des villes du monde entier éteignent leurs lumières pour la planète

Des villes du monde entier ont éteint leurs lumières pendant une heure samedi soir pour l'"Earth Hour", une opération destinée à mobiliser contre le changement climatique et pour la sauvegarde de la nature. Pour démarrer l'événement, les lumières des gratte-ciels des métropoles asiatiques, de Singapour à Hong Kong, se sont éteintes à 20h30 heure locale, de même que celles de monuments tels que l'Opéra de Sydney.

Le Colisée à Rome, la place Rouge à Moscou, la Porte de Brandebourg à Berlin, le Palais de Westminster et les enseignes lumineuses de Piccadilly Circus à Londres ou encore les trois étages de la Tour Eiffel à Paris ont été successivement plongés dans l'obscurité, même si couvre-feu oblige, bien peu ont pu en profiter. La célèbre Sagrada Familia d'Antoni Gaudi à Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne, et le château impérial de Schönbrunn à Vienne figurent également parmi les nombreux sites, monuments et bâtiments qui ont éteint leurs feux entre 20h30 et 21h30 locales, au fil des fuseaux horaires. A Bruxelles, l'Atomium a également été plongée dans le noir.