Dupond-Moretti mis en examen aujourd’hui, n’est pas le seul membre du gouvernement français à avoir des démêlés judiciaires

Le ministre de la justice française, Eric Dupond-Moretti se retrouve inculpé par la cour de Justice de la République. Il est poursuivi pour "conflit d’intérêts", et "prise illégale d’intérêt" suite à son ancienne activité d’avocat. Le garde des Sceaux se disait pourtant "serein", et "particulièrement déterminé" ce matin devant les caméras. "Le ministre de la justice n’est pas au-dessus des lois mais il n’est pas non plus en dessous", avait-il déclaré, affichant un grand sourire. Sourire qu’il a dû effacer peu de temps après l’annonce de la cour.

C’est une première en France qu’un ministre de la justice soit mis en examen alors qu’il est encore en fonction.

Rappel des faits

Dès son arrivée au ministère il y’a plus d’un an le garde des sceaux a usé de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats anti-corruption. Magistrat qu’il avait affronté en tant qu’avocat par le passé et lançant plus tard contre eux des enquêtes administratives non fondées. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est convoqué aujourd’hui devant la cour de Justice de la République. Des documents révélés par Médiapart prouvent que les services du Premier ministre Jean Castex se sont acharnés dans l’opération contre les magistrats anti-corruptions. Le Premier ministre avait en mars puis en avril dernier saisi le Conseil supérieur de la magistrature de poursuites disciplinaires contre des magistrats du Parquet national financier. Alors que l’Inspection générale de la justice, saisie auparavant par Éric Dupond-Moretti, n’avait rien trouvé à leur reprocher. Des échanges de mail découvert par Médiapart affirment le véritable acharnement dont ont fait preuve les services de Jean Castex (ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy à l’Elysée) dans cette affaire. Dans un autre dossier il est reproché au ministre de la justice d’avoir lancé des poursuites administratives contre un ancien juge d’instruction détaché à Monaco, Edouard Levrault, qui avait mis en examen un de ses ex-clients. Les syndicats de magistrats ont par ailleurs signalé à la commission d’instruction de la CJR trois autres interventions du garde des Sceaux qu’ils jugent problématiques, dont une à l’automne auprès de détenus corses alors qu’il avait été l’avocat de l’un d’eux, Yvan Colonna. Récemment Eric Dupond-Moretti a "oublié" de déclarer plus de 300.000 euros d’impôt ce qui lui vaut une nouvelle ouverture d’enquête.

Le garde des sceaux parle de "manœuvre politique"

D’après lui ces accusations relèvent de "manœuvres politiques" afin "d’obtenir un nouveau garde des Sceaux". "On ne fait pas de politique. A aucun moment, d’aucune manière nous n’avons demandé la démission du ministre", rétorque Céline Parisot, présidente de l’USM, syndicat majoritaire dans la magistrature. Le ministre de la justice garde tout de même le soutien d’Emmanuel Macron. "Je pense que le garde des Sceaux a les mêmes droits que tous les justiciables, c’est-à-dire celui de la présomption d’innocence de pouvoir défendre les droits qui sont les siens", a-t-il dit, se posant en "garant de l’indépendance de la justice". De son côté, le Premier ministre, Jean Castex a renouvelé "toute sa confiance" à son ministre de la Justice.

Une longue liste de membre du gouvernement Macron mis en cause par la justice

2 images Emmanuel Macron président français © AFP or licensors