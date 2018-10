Dublin présente un budget 2019 pensé pour prévenir les effets du Brexit

Le gouvernement irlandais a présenté mardi son budget pour l'année 2019, qui prévoit le financement de plusieurs dispositifs visant à protéger l'Irlande d'éventuels impacts négatifs du Brexit.

"Ce budget contribuera à faire en sorte que l'Irlande se trouve dans la meilleure position possible pour répondre aux défis, et aux opportunités, que le Brexit apportera", a affirmé Paschal Donohoe, ministre des Finances, lors de son discours devant le Parlement. Il a souligné qu'il s'agissait du premier budget équilibré depuis 2007.

Pour faire face aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévu le 29 mars, le gouvernement irlandais va créer un fonds de 1,5 milliard d'euros, qui sera abondé de 500 millions d'euros supplémentaires chaque année à partir de 2019.

Renforcer les infrastructures et le personnel

Dublin va également consacrer 110 millions d'euros pour renforcer les infrastructures et le personnel des douanes et inspecteurs en charge des contrôles des produits agricoles et alimentaires.

Une enveloppe de 300 millions d'euros a été prévue pour l'éducation et la formation professionnelle "dans les régions vulnérables au Brexit".

Le gouvernement prévoit aussi de lancer un programme de prêts, à hauteur de 300 millions d'euros, dédié à la croissance des PME dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation.

Paschal Donohoe a également annoncé, sans la chiffrer, "une augmentation" des budgets alloués au programme Peace, qui favorise le progrès économique et social dans la région frontalière avec l'Irlande du Nord, principale point d'achoppement des négociations du divorce entre Londres et l'UE.

Londres et Bruxelles ont convenu de maintenir la frontière ouverte entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande mais ne sont pas d'accord sur la manière de procéder.

Londres rejette la proposition de Bruxelles qui prévoit de maintenir la réglementation en Irlande du Nord alignée sur celle de l'Irlande et donc de l'UE mais n'a pas encore présenté d'alternative, promettant que celle-ci serait publiée "sous peu".