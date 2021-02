Dubaï : comment la ville compte devenir l'eldorado des influenceurs

Temple du luxe et avantages fiscaux

JLC Family, Nabilla et Thomas, Jessica et Thibault, Stéphanie Durant ou encore Caroline Receveur, Dubaï attire de plus en plus d’influenceurs.

Ce monde-là, Amel le connaît très bien. Et, cet attrait pour la cité-Etat du Golfe ne l’étonne pas du tout.

"Beaucoup de gens souhaitent s’installer à Dubaï en ce moment parce qu’on n’a pas autant de restrictions sanitaires qu’en France. On peut vivre une vie normale", constate-t-elle.

Résider à Dubaï présente aussi de nombreux avantages fiscaux. Les influenceurs ne paient pas d’impôts sur leurs revenus ou sur leurs sociétés.

"Un influenceur de la téléréalité qui a plus de 3 millions de followers : un placement de produit sur son compte coûtera en moyenne 3000 à 7000 euros. En s’installant ici, il crée sa société en free zone. Les démarches administratives sont très simples et rapides. Grâce à cela, il peut continuer à faire ses partenariats en générant des revenus et il ne paie aucune taxe et aucun impôt en étant résident à Dubaï", explique l’influenceuse.

Des activités gratuites contre des posts sur les réseaux