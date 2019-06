Du sourire aux larmes: ces moments qui ont marqué le mandat de Theresa May dans la tourmente du Brexit

Au Kenya, Theresa May tente un pas de danse pour encourager des partenariats post-Brexit -... Scène cocasse ce jeudi, lorsque la première la Première ministre britannique, Theresa May, a improvisé un petit pas de danse avec des scouts et des guides, à Nairobi. Plus sérieusement, Theresa May a souligné jeudi à Nairobi l'importance d'un "partenariat renouvelé" avec le Kenya, au dernier jour d'une tournée africaine visant à positionner le Royaume-Uni post-Brexit comme premier investisseur occidental sur le continent.