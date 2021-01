Du ski Puerta del Sol : les impressionnantes images de la neige qui ensevelit Madrid

"Les Ibères sont rudes", comme il était stipulé avec humour dans "Astérix en Hispanie". Et cela se confirme en ce début d'année, comme le montrent les clichés et vidéos venant du centre de la péninsule ibérique, qui connaît actuellement des chutes de neige impressionnantes et un froid glacial. Une couche de flocons d'une ampleur inédite en 50 ans, et qui a fait la joie de nombreux citadins madrilènes.