Du référendum au rejet de l'accord avec l'UE: chronologie du Brexit

Dossiers prioritaires

Le 8 décembre 2017, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et Theresa May annoncent être parvenus à un accord initial sur les trois dossiers prioritaires de la séparation : le règlement financier, les droits des citoyens expatriés et le sort de la frontière entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande, pays membre de l'UE.

Ces "progrès suffisants" permettent d'ouvrir une deuxième phase de discussions, incluant cette fois la relation future entre Londres et l'UE.

Plan de Chequers

Le 6 juillet 2018, de la résidence de campagne de Chequers (nord-ouest de Londres), Theresa May expose son plan pour une relation commerciale post-Brexit: maintenir les échanges industriels et agricoles en créant une "zone de libre-échange" avec les 27 et un "nouveau modèle douanier".

Cet adoucissement de la position britannique provoque la démission de deux poids lourds du gouvernement: le ministre du Brexit David Davis, remplacé par l'eurosceptique Dominic Raab, et Boris Johnson, auquel succède Jeremy Hunt.

Accord et tourmente politique

Le 13 novembre, Downing Street annonce que les négociateurs britanniques et européens sont finalement parvenus à conclure un projet d'accord technique, accompagné d'une période de transition. Le lendemain, un conseil des ministres britannique très divisé approuve l'accord mais quatre membres du gouvernement démissionnent, dont Dominic Raab.