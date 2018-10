Du prosecco sans glyphosate

Le Spritz est très à la mode. Un peu partout dans le monde, c'est l'apéro du moment. Et ce n'est pas sans conséquence. Pour le préparer, il faut notamment du prosecco, un vin blanc pétillant produit dans le Nord-Est de l'Italie, en Vénitie. La demande de prosecco explose, et du coup la production aussi. 3 bouteilles sur 4 sont vendues à l’étranger.

Un bon point pour l’économie mais pas vraiment pour les habitants du coin, dont les maisons sont entourées de vignes traitées au glyphosate. Ils demandent aux producteurs d'arrêter de pulvériser ce pesticide. Renato Garbelotto explique : " Les vignes arrivaient à 3 mètres de notre terrain, au milieu de toutes ces maisons où il y a eu et où il y a encore des malade. " Finalement, après de nombreuses réclamations, la vigne a été arrachée.

Cancer du sein, leucémie...

Viviana Garbelotto parcourent la liste des victimes : "Celui-ci, c'est un monsieur qui a eu un myélome multiple, il en est mort l'année dernière. Celle-là, c'est une fille qui a une sclérose en plaques. Et, celle-ci a un cancer du sein." La fille des Garbelotto a la leucémie . "Allez chez un médecin, ou un hématologue, conseille-t-elle. J'ai parlé de mes problèmes avec des médecins. Ils confirment tous que c'est lié aux pesticides." Dans les environs, il y a pratiquement un malade par maison et ils ne sont pas les seuls concernés. En Vénétie, plusieurs associations organisent des pétitions et réclament la tenue d'un référendum pour interdire l'utilisation de tout pesticide.



Du côté des producteurs de prosecco, on estime, étude à l'appui, que ce sont les associations qui colportent des mensonges. "Ce sont des fake news, explique Conegliano Valdobbiadene, représentants des producteurs de prosecco. Les autorités sanitaires, les autorités publiques, ont démenti toutes ces polémiques stériles contre l'agriculture de cette région." Mais face à l'inquiétude de la population, les producteurs ont finalement annoncé la fin de l'utilisation de 3 pesticides d'ici 2019, dont le glyphosate.