Du plastique et des résidus chimiques trouvés en Antarctique

Des échantillons d’eau et de neige ont été prélevés de janvier à mars 2018.

“Tout le monde voit l’Antarctique comme sauvage et préservé”, explique Frida Bengtsson membre de l’expédition Greenpeace qui s’est rendue en Antarctique, “mais les impacts de l’homme s’y sont entre-temps développés: pollution au microplastique, présence de résidus chimiques toxiques, changement climatique et pêche industrielle de krill.”

L'organisation de protection de l'environnement Greenpeace a annoncé jeudi, dans un communiqué, avoir retrouvé du plastique et des résidus chimiques lors d'une expédition en Antarctique.

Sept des huit échantillons pris à la surface de l’océan contenait des microplastiques. Même constat pour les neuf échantillons pris au fond de l’eau.

Sept des neuf échantillons de neige contenaient des quantités mesurables de PFC, des résidus chimiques qui se désagrègent très difficilement. Ils sont très présents dans des produits de consommation et entraîneraient des problèmes de reproduction et de développement chez les animaux sauvages.

Un sanctuaire de l’Océan antarctique

“On retrouve désormais du plastique dans tous les coins de nos océans, du pôle Nord au pôle Sud et jusqu’au point le plus profond, la fosse des Mariannes. Nous avons d’urgence besoin d’agir pour limiter le flux de plastique qui se retrouve dans la mer. C’est seulement ainsi que nous pourrons assurer la continuité de la vie dans nos mers et océans pour les générations futures”, déclare Frida Bengtsson.

L'organisation plaide pour la création de réserves marines à grande échelle, comme celle d’un Sanctuaire de l’Océan antarctique de 1,8 million km² - soit 5 fois la taille de l’Allemagne -, qui offrirait assez de place aux baleines, pingouins et à tout l’écosystème antarctique. Cette proposition sera votée en octobre prochain lors de la prochaine Commission de l’Océan antarctique.

“Au niveau belge également, nous avons besoin d’action rapide. Nous espérons que notre pays soutiendra la proposition de la Commission européenne d’interdire les plastiques à usage unique. Et nous demandons aussi une interdiction totale de production des microplastiques primaires”, ajoute Jeroen Verhoeven, en charge de la campagne Plastique chez Greenpeace Belgique.