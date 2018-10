Du changement sur l'autoroute des vacances: plus de barrière aux péages!

La France envisage de supprimer les barrières aux péages d'autoroutes. Bientôt, les automobilistes pourront franchir les portiques sans s'arrêter ni ralentir. Le montant du péage sera directement débité sur leur compte en banque ou une facture leur sera envoyée à domicile. L'objectif est double : réduire les bouchons aux goulets d'étranglement des péages, et lutter contre la pollution importante générée par ces bouchons.

Ce n'est pas encore fait !

Le gouvernement français planche sur un projet de loi sur la mobilité, présenté en novembre. Il prévoit la suppression des barrières aux péages, qui seront remplacées par des portiques qui "liront" les plaques minéralogiques ou les badges des conducteurs, grâce à des cameras et des capteurs. 220 barrières de péage pourraient être supprimées.

Mais comment ca marche ? On vous explique !

Première remarque: l'autoroute françaises restera payante. En France, les autoroutes sont privatisées, et leurs tronçons rapportent gros.

Pour payer, plusieurs options. Soit s'équiper d'un badge à puce, qui sera lu par les caméras. Votre compte sera débité automatiquement.

Les automobilistes pourront aussi s'enregistrer en amont, sur une application; Dans ce cas c'est votre plaque minéralogique qui sera lue par les caméras, et fera le lien avec votre compte en banque, qui sera là aussi prélevé automatiquement. Dernière possibilité, payer "après", en se rendant sur une page Internet, ou chez des commercants partenaires (stations services ou bureaux de tabac).

Et les fraudeurs ?

C'est drôle comme la question vient naturellement ! Actuellement, le taux de fraude est très très bas. 0,02% à peine. Avec le retrait des barrières, ce taux pourrait passer à 5%. Une hausse qui équivaudrait à 500 millions de manque à gagner pour les sociétés qui gèrent les autoroutes françaises et assurent leur entretien. Du coup, on imagine sans peine que ces sociétés répercutent ce coût de la fraude potentielle sur les automobilistes. En plus l'Etat a prévu des sanctions pour les tricheurs. Actuellement, il peut vous en coûter 7.500 euros d'amende et 6 mois de prison pour l'évitement régulier de paiement de péage.

Alors, c'est quand ?

La loi d'orientation des mobilités va être examinée par le Conseil des ministres en novembre, puis sera débattue au parlement français au printemps 2019. Mais certaines sociétés d'autoroute prennent les devants. Le groupe SANEF prévoit de supprimer les barrières de péage entre Paris et Caen dès 2021. Le groupe Vinci veut aussi expérimenter le péage automatique entre Paris et Tours.

La suppression des barrières de péage en France devrait être effective d'ici 10 ans.

Plusieurs pays européens, comme l'Irlande, la Grande-Bretagne ou le Portugal ont déja mis en place des systèmes de péages sans barrières.