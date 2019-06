Du bleu en guise de photo de profil sur les réseaux sociaux ? Un geste de solidarité pour le Soudan

Sur Instagram toujours, Remaz Mahgoub Khalaleyal,qui se présente comme "un Soudano-Américain avocat des droits humains", a invité les internautes à "peindre le Soudan en bleu". Son message a été "aimé" plus de 235.000 fois en trois jours.

C’est dans ce contexte que sont apparus les hashtags "TurnTheWorldBlue" et "BlueForSudan". La couleur en question ferait référence à Mohamed Hashim Mattar, un jeune homme tué lors d’affrontements entre les forces de sécurité et la population le trois juin dernier. Au moment de sa mort, il affichait un simple rond bleu en guise de photo de profil sur Instagram. Comme le relève Buzzfeed , il écrivait aussi sur Twitter en 2013 la phrase "I paint the sky blue" ("je peins le ciel en bleu").

Plusieurs personnalités ont suivi le mouvement, parmi lesquels l’Américaine Demi Lovato. La chanteuse Ariana Grande a elle aussi appelé ses fans à soutenir les Soudanais en renvoyant vers une collecte en ligne destinée à "l’aide médicale urgente au Soudan". Cet élan de solidarité a déjà permis de récolter plus de 300.000 euros.

"L'indifférence est notre pire ennemi"

Mais le simple fait de changer sa photo de profil peut-il avoir une influence sur le cours d’une crise politique ? C’est ce que veulent croire les partisans du mouvement. "Pour ceux qui trouvent ça inutile de mettre une pp [photo de profil, NDLR] bleue en soutien au Soudan. Pensez simplement à tous les gens qui ne comprennent pas pourquoi on a cette pp, qui demandent et qui du coup apprennent ce qu’il se passe là-bas. C’est ça le but", explique l’un d'eux sur Twitter.

Une autre ajoute : "Le bleu a simplement le but de casser l'indifférence et d'alerter sur ce qui se passe : les massacres de ces derniers jours. Je l'ai appris comme ça ce soir. Non le bleu ne sauvera pas le Soudan seul, mais il lutte contre l'indifférence qui est notre pire ennemi."

Pour ceux qui trouvent ça inutile de mettre une pp bleue en soutien au Soudan. Pensez simplement à tous les gens qui ne comprennent pas pourquoi on a cette pp, qui demandent et qui du coup apprennent ce qu'il se passe là bas. C'est ça le but. — ???????????????????? (@chersmokes) 13 juin 2019