Drone américain abattu au large de l'Iran: deux versions s'affrontent (video)

Jeudi, l'Iran a abattu un drone américain d’observation de type Global Hawk. Téhéran et Washington se livrent à une guerre de communication sur la localisation exacte de l’appareil de l'US Navy au moment de la frappe. Selon l’Iran, le drone américain avait violé son espace aérien, ce qui justifie le tir du missile qui l’a abattu. Les États-Unis affirment au contraire que leur avion sans pilote a été abattu dans l'espace aérien international et que le tir constitue une agression.

L'armée américaine a publié cette carte, montrant que le drone Global Hawk a été abattu dans l'espace aérien international. - © D.R.

Selon le commandement central des forces américaines, le drone a été abattu par un missile sol-air au-dessus du détroit d'Ormuz. Le Pentagone a assuré que l'avion n'avait à aucun moment violé l'espace aérien iranien. L’armée américaine a publié une carte de la trajectoire du drone, qui le montre dans les eaux internationales ou omanaises. Le document présente également une photo d'un appareil en feu, par 25°57'42" de latitude Nord et 56°58'22" de longitude Est.

Deux avertissements

L'Iran affrme de son côté avoir lancé deux avertissements avant d'abattre le drone américain. "A deux reprises, on lui a envoyé des avertissements", a déclaré le chef de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, armée idéologique du régimen sur la télévision d'Etat. "Cet avion possède un système qui lui permet de relayer à un système central propre les signaux et les informations qu'il reçoit", a ajouté le général de brigade Amirali Hajizadeh . "Malheureusement, étant donné qu'il n'ont pas répondu et que pour une dernière fois, un appel a été lancé par l'armée de la République islamique à 03H55 et vu qu'ils n'ont pas cessé de s'approcher et n'ont pas dévié de leur trajectoire, à 04H05, on a été obligé de l'abattre", a dit l'officier. Le drone a été abattu après son entrée dans l'espace aérien iranien, a encore affirmé le général Hajizadeh.

Sur Twitter, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a publié les coordonnées de l'endroit où le drone a été abattu selon l'Iran : 25°59'43" de latitude Nord et 57°02'25" de longitude Est. Javad Zarif a également publié un schéma du parcours du drone, qui termine sa course en territoire iranien. L'armée iranienne a de son côté publié publié une vidéo qui montre selon elle le tir d'un missile sol-air de type Khorad 3 tiré par les Gardiens de la révolution. Une explosion se produit 25 seconde après le tir du missile qui correspondrait à la destruction du drone américaine.