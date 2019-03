Droits des femmes : pourquoi offre-t-on des mimosas aux Italiennes le 8 mars ?

En Italie, la tradition veut que les femmes reçoivent un brin de mimosa à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, les mimosas sont en vente à tous les coins de rue en Italie, une tradition qui remonte à la fin de la seconde Guerre mondiale. Le 8 mars 1946, c’est la première fête des femmes après la libération et c’est ce jour qu’interviennent deux femmes, qui avaient rejoint les rangs des « partisans » (c’est comme cela qu’on appelle la résistance italienne pendant la guerre). Ces deux femmes, Rita Montagna et Theresa Noce étaient des grandes féministes.

Alors le 8 mars 1946, l’Union des femmes en Italie cherche une fleur symbole pour célébrer la journée de la femme. Lors d’une assemblée, il est question de choisir l’anémone, la violette ou même la giroflée. Mais c’est le mimosa qui l’emportera car les deux résistantes expliquent que, pendant la guerre dans les maquis, les partisans offraient des brins de mimosa aux « stafette », qui étaient des jeunes filles qui avaient pour mission de faire passer des communications entre les brigades de partisans, ou entre les résistants et leur famille. Elles avaient entre 16 et 18 ans, et elles accomplissaient des missions dangereuses, surtout dans un pays dominé par le fascisme. Et donc les partisans italiens leur offraient des brins de mimosa car, dans les maquis, il y en avait beaucoup. Et c’était donc une fleur bon marché. Voilà pourquoi, en offrant encore un brin de mimosa le 8 mars, on honore toutes les femmes italiennes qui se sont battues pour la liberté.