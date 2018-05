Droits de l'Homme: les députés britanniques approuvent un "amendement Magnitski"

Les députés britanniques ont approuvé mardi un amendement autorisant l'imposition de sanctions à l'encontre de personnes coupables de violations des droits de l'Homme et inspiré de l'affaire Magnitski, du nom d'un juriste russe mort en prison à Moscou fin 2009.

Cette mesure, dont une version similaire existe déjà aux Etats-Unis, avait été promise par la Première ministre conservatrice Theresa May à la suite de l'empoisonnement début mars de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique, imputé par Londres à Moscou, qui dément.

Cet amendement au projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent permettra au gouvernement britannique d'imposer des sanctions afin de "décourager" les violations des droits de l'Homme et de faire "rendre des comptes" à ceux qui en commettent.

Le texte, qui doit encore passer devant la chambre des Lords, a été approuvé sans vote par les députés après un accord avec l'opposition travailliste.

L'amendement a été présenté par les responsables politiques britanniques comme un hommage à Sergueï Magnitski. Ce juriste russe avait été arrêté en 2008 après avoir dénoncé une vaste machination financière ourdie, selon lui, par des responsables de la police et du fisc russes au détriment de l'Etat russe et du fonds Hermitage Capital. Sa mort en prison en 2009 avait suscité une tempête diplomatique entre Washington et Moscou.