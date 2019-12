Droits de l’enfant dans le monde, la décennie assassine

Le début d’une nouvelle décennie, c’est forcément la fin d’une autre et l’occasion de dresser des bilans. Certains sont enthousiasmants, d’autres ludiques, d’autres encore sont plus sérieux. Mais il y a des bilans qu’on aimerait ne jamais devoir dresser. Ceux qui font mal mais qui nous obligent à ouvrir les yeux sur des réalités inacceptables. En termes de droits de l’enfant, la décennie qui vient de s’écouler est tragique. Depuis l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant en 1989, il n’y a jamais eu sur notre planète autant de pays concernés par des conflits armés. Et par conséquent, jamais eu autant d’enfants touchés par les guerres, les violences et autres atrocités plus innommables les unes que les autres. Selon l’Unicef, depuis dix ans, 170.000 violations graves à la Convention des droits de l’enfant ont été constatées. Cela fait plus de 450 cas par jour.

" Les attaques contre les enfants se poursuivent sans relâche alors que les parties belligérantes bafouent l’une des règles de guerre les plus fondamentales : la protection des enfants. Pour chaque acte de violence contre les enfants qui fait la une des journaux et suscite des cris d’indignation, il y en a beaucoup d’autres qui ne sont pas signalés ", a déclaré ce lundi la Directrice exécutive de l’UNICEF Henrietta Fore.

En 2018, l’ONU a vérifié plus de 24.000 violations graves contre des enfants, notamment des meurtres, des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements, le refus d’accès à l’aide humanitaire, le recrutement d’enfants et des attaques contre des écoles et des hôpitaux.

Bien que les efforts de surveillance et de communication de l’information aient été renforcés, ce nombre est plus de deux fois et demi plus élevé que celui enregistré en 2010.

Plus de 12.000 enfants ont été tués ou mutilés en 2018. L’utilisation continue et généralisée des frappes aériennes et des armes explosives telles que les mines terrestres, les mortiers, les engins explosifs improvisés, les attaques à la roquette, les armes à sous-munitions et les tirs d’artillerie font la grande majorité des victimes parmi les enfants dans les conflits armés.

Les attaques et la violence contre les enfants n’ont pas cessé tout au long de 2019. Au cours du premier semestre de l’année, l’ONU a vérifié plus de 10.000 de ces violations contre des enfants – bien que les chiffres réels soient probablement beaucoup plus élevés.