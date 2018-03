Droits de douane sur l'acier et l'aluminium L'UE estime devoir "être exemptée" des taxes

La commissaire européenne au Commerce, la Suédoise Cecilia Malström, a estimé jeudi soir "que l'UE devrait être exemptée" des taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis dont Donald Trump a signé les textes d'introduction jeudi. "L'UE est un allié proche des États-Unis et nous continuons de penser que l'UE devrait être exemptée de ces mesures", a-t-elle tweeté en réaction aux annonces du président américain. "Je vais demander plus de clarté sur cette question dans les jours à venir", a-t-elle ajouté.

Donald Trump a signé jeudi soir, comme il avait promis de le faire ces derniers jours, deux documents imposant dans 15 jours des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, ignorant les mises en gardes répétées de nombre de ses alliés.

"Je suis impatient de rencontrer (le représentant au Commerce des Etats-Unis Robert) Lighthizer samedi à Bruxelles pour discuter", a souligné Malmström jeudi dans son tweet. Lighthizer, ainsi que le ministre japonais de l'Économie Hiroshige Seko sont attendus samedi pour une réunion à la Commission européenne prévue de longue date.

L'UE envisage de déposer une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), peut-être avec les autres pays concernés.