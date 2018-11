Droit du sol: "À un moment donné, les Américains se rappellent qu'ils sont tous migrants ou enfants de migrants"

A une semaine des élections de mi-mandat, Donald Trump a annoncé qu'il voulait mettre fin au droit du sol. Pourtant, aux Etats-Unis, ce droit est un pilier de la Constitution, qui se retrouve dans le quatorzième amendement, rappelle François Durpaire, historien spécialiste des Etats-Unis, invité de Jour Première ce vendredi. "Tout enfant né aux Etats-Unis, sous la juridiction américaine, est citoyen des Etats-Unis et de son Etat de résidence, explique l’historien. Donc, ça veut dire que si vous êtes né aux États-Unis, vous êtes Américain." Une situation qui s’applique donc à tous les enfants nés dans le pays, à l’exception des enfants de diplomate.

Donald Trump a justifié son annonce en expliquant que les Etats-Unis étaient le seul pays à garantir le droit du sol intégral. Mais ce n’est pas vrai, rappelle François Durpaire : c’est aussi le cas du Canada ou encore de l’Argentine. "Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est plutôt la volonté de dire que c'est inacceptable et de parler à son électorat en disant qu'il y a un exceptionnalisme (sic) américain et qu'il faut y mettre fin ?", se demande l’historien.

Trump ne peut pas dire que l'immigration est un problème

Les mots du président américain sont très forts : il estime qu’il n'est "pas normal" d'avoir "tous les avantages d'être Américain pendant 85 ans" et considère les enfants d’étrangers comme des "bébés d'ancrage". Une déclaration très violente alors que plusieurs caravanes de migrants venues d’Amérique centrale tentent de passer au Mexique pour entrer aux Etats-Unis. "La première priorité, la première préoccupation même, de 75% des républicains aujourd'hui, c'est la question de l'immigration clandestine", explique François Durpaire.

Une véritable victoire idéologique pour Donald Trump, et pour ses "faucons", son conseiller Stephen Miller et le ministre de la Justice Jeff Sessions notamment. "Vous avez donc un groupe autour de Donald Trump qui essaie de démanteler tout ce qui est favorable, mais qui est indissociable de l'histoire américaine", rappelle François Durpaire. Trump lui-même est un fils d'immigrés allemands, et son épouse Melania est slovène.

Car l'histoire des Etats-Unis passe par celle des migrants, c'est la raison pour laquelle le dossier est plus complexe que pour les gouvernements populistes nationalistes d'Europe. "En Europe, les migrants viennent 'manger le pain des Européens', mais en Amérique, comme il y a le plein-emploi et Donald Trump se félicite de cette bonne santé de l'économie américaine, il ne peut pas dire que c'est un problème, explique l'historien. Il choisit alors autre chose, il choisit de dire à l'intérieur de cette caravane qu'il y a des gangs très dangereux et des Moyen-Orientaux."

Trump espère en faire un premier test pour sa nouvelle Cour suprême

En évoquant le potentiel danger des caravanes qui arrivent d'Amérique centrale, Donald Trump tente d'influencer l'opinion de ses citoyens, mais il marche sur des œufs selon François Durpaire. "Quand il y a eu la question de la séparation des familles — les enfants d'un côté, les parents de l'autre — les Américains s'étaient retournés contre lui : 75% étaient hostiles, y compris une partie de son électorat, rappelle l'historien. À un moment donné, les Américains se rappellent qu'ils sont tous migrants ou fils ou fille de migrants, migrants qui ne sont pas arrivés tout le temps de manière totalement légale."

Reste que pour Donald Trump, la tâche de modifier le droit du sol n'est pas si facile : "La première voie est effectivement de changer la Constitution en passant par le Congrès, précise François Durpaire. Là, il faut deux tiers des sénateurs et des représentants et ensuite une ratification des trois quarts des États." Mission impossible donc... Mais Donald Trump peut également passer par un décret, un executive order. "Il y aura probablement des plaintes et ça se finira à la Cour suprême, note François Durpaire. Sauf que la Cour suprême, c'est la nouvelle Cour suprême, celle où vous avez deux nouveaux juges, Gorsuch et Kavanaugh, qui ont été nommés à vie par Donald Trump. Donc, il espère en faire un premier test pour sa nouvelle Cour suprême."

Pour parvenir à faire appliquer sa modification, le président américain pourrait demander à la Cour d'interpréter le sens de la "juridiction américaine", en déclarant que les immigrés clandestins n'y sont pas soumis. "Sauf que si vous êtes un immigré illégal et que vous commettez un crime, vous allez en prison, donc vous êtes bien sous la juridiction des États-Unis, affirme François Durpaire. Je serais curieux de voir ce que les juges de la Cour suprême vont bien pouvoir inventer ou dire sur cette affaire pour donner raison à Donald Trump."