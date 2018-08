Drame de Gênes: le bilan définitif est de 43 morts

Le bilan de l'effondrement d'un pont autoroutier mardi à Gênes, dans le nord de l'Italie, est monté samedi à 43 morts confirmés, a-t-on appris de sources officielles.

Alors que le bilan était resté à 38 morts pendant plusieurs jours, les pompiers qui fouillent les décombres sans relâche ont annoncé avoir retrouvé samedi après-midi le corps d'un ouvrier génois trentenaire qui était porté disparu.

Parallèlement, un Roumain de 36 ans a succombé samedi à ses blessures, a annoncé dans un communiqué l'hôpital où il était pris en charge.

Et les pompiers ont retrouvé, écrasée sous un bloc de béton, la voiture d'une famille turinoise, un couple et leur fillette de 9 ans. Mais compte tenu de l'état du véhicule, il n'était pas possible de confirmer le nombre et l'identité des personnes à bord.

La Protection civile précise toutefois poursuivre ses recherches dans la zone du drame, à la recherche d'éventuelles victimes qui n'ont pas été portées disparues.

Parmi les victimes figurent quatre Français, trois Chiliens et deux Albanais entre autres.

Neuf personnes sont par ailleurs toujours hospitalisées.