Double explosion à Beyrouth : "La rage de la population montre bien que les élites politiques au Liban doivent changer"

Jihane Sfeir est historienne du monde arabe et enseigne à l’ULB. Elle est Franco-Libanaise et son analyse du drame que traverse actuelle le Liban est sans appel. La double explosion qui a soufflé mardi la capitale Beyrouth est "la métaphore de la faillite de l’état", confie-t-elle à la RTBF. Entreposer de l’ammonium à côté d’un dépôt de feux d’artifice, c’est, pour elle, "un acte complètement irresponsable et qui devrait être traduit en justice".

Il y a les conséquences directes de ce drame d’un point de vue humanitaire et économique. Mais il y a, estime Jihane Sfeir, un problème politique majeur dans le pays du Cèdre.