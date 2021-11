Donbass : deux militaires ukrainiens tués près de Donetsk et Lougansk

Deux militaires ukrainiens ont été tués vendredi par le déclenchement d’un engin explosif sur la ligne de front avec les séparatistes prorusses, a indiqué Kiev, les Occidentaux s’inquiétant parallèlement de mouvements de troupes russes à proximité de l’Ukraine.

L’armée ukrainienne a aussi accusé les séparatistes d’avoir tiré sur ses positions avec des lance-grenades et des armes de gros calibre près des localités de Zaïtseve et Popasna, dans les régions de Donetsk et Lougansk.

Les Ukrainiens "ont riposté, forçant l’ennemi à mettre fin à ses tirs", a indiqué l’armée dans un communiqué.

Ces derniers jours, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des trains et des convois de camions militaires russes transportant des chars et des missiles dans le sud-ouest de la Russie, près du territoire ukrainien.

En réaction, l’Union européenne et les États-Unis se sont dit vendredi préoccupés par ces mouvements militaires "inhabituels", sans donner plus de détails.

"La Russie ferait une grave erreur si elle répétait ce qu’elle a fait en 2014", a mis en garde Antony Blinken, en référence à l’annexion russe de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Paris a mis en garde Moscou contre toute "nouvelle atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et Bruxelles a dit "surveiller la situation".

"Les informations que nous avons recueillies jusqu’à présent sont assez inquiétantes", a déclaré Peter Stano, porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Le Kremlin doit comprendre que l’Ukraine a des alliés forts et que le coût de toute aventure militaire […] sera trop élevé pour la Russie", a de son côté fait valoir le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.

Déclenché après l’annexion de la Crimée au printemps 2014, le conflit dans l’est de l’Ukraine a fait plus de 13.000 morts. La Russie est accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement et financièrement les séparatistes.