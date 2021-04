Donald Trump traite le chef de la minorité du Sénat, le républicain Mitch McConnell, de "stupide fils de p... "

L'affaire fait grand bruit. L'ancien président Donald Trump a qualifié le chef de la minorité du Sénat, le républicain Mitch McConnell de "fils de pute stupide" alors qu'il s'exprimait devant un parterre de Républicains. La raison? Il reproche au sénateur du Kentucky de ne pas l'avoir aidé à renverser les élections de 2020. Dans la foulée Trump a réitéré les fausses affirmations selon lesquelles il avait remporté le scrutin de novembre.

Dans cette rencontre organisée dans son club de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, l'ex-président des Etats-Unis, s'en est d'abord pris à plusieurs républicains ayant voté en faveur d'une procédure de destitution. Ensuite, après avoir rudoyé le sénateur McConnell, Trump a évoqué avec sarcasmes Elaine Chao, secrétaire aux transports et épouse de Mc Connell. "J'ai embauché sa femme. A-t-il déjà dit merci ?" a-t-il demandé au parterre de donateurs et de sénateurs présents. Et de renchérir en se moquant de sa démission suite aux événements du Capitole le 6 janvier: "Elle a tellement souffert".

Ce n'est pas la première fois que Trump s'en prend au sénateur républicain du Kentucky, mais jamais il n'avait utilisé des mots aussi déplaces.