Donald Trump signe un décret visant à mettre fin aux séparations des familles à la frontière

Alors que Washington a annoncé un durcissement de la procédure des demandes d'asile, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a pourtant assuré sur Twitter que les Etats-Unis "continueront à aider les réfugiés les plus vulnérables, conformément aux valeurs profondes du peuple américain".

Thorbjorn Jagland, le secrétaire général du Conseil de l'Europe a pour sa part estimé que Donald Trump n'était plus le "leader moral" de la planète et ne pouvait plus "parler au nom du monde libre", un langage qui tranche avec la réserve habituelle de cette instance chargée de défendre la démocratie et le droit sur le Vieux Continent.