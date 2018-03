Donald Trump se vante de son ignorance face à Justin Trudeau

Le président américain Donald Trump s'est vanté d'avoir affirmé au Premier ministre canadien Justin Trudeau que Washington affichait un déficit commercial avec Ottawa alors qu'il n'en avait "aucune idée", a rapporté jeudi le Washington Post. S'exprimant dans une soirée de levée de fonds mercredi soir dans le Missouri, Donald Trump a raconté cette anecdote, dont le journal dit avoir obtenu un enregistrement audio."Trudeau est venu me voir. C'est un bon gars, Justin. Il a dit 'non, non, nous n'avons pas de déficit commercial avec vous, nous n'en avons aucun'", a raconté le président en imitant le Premier ministre canadien, selon la retranscription du Washington Post. "J'ai dit 'Faux, Justin, vous en avez un+'. Je ne savais même pas... Je n'en avais aucune idée. J'ai simplement dit 'vous avez tort'", a poursuivi M. Trump. "Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tellement stupides... Et je pensais qu'ils étaient malins". "J'ai dit 'eh bien dans ce cas, mon sentiment est différent (...) mais je n'y crois pas'", a ajouté le président, affirmant avoir alors "envoyé un de nos gars, son gars, mon gars, ils sont sortis et j'ai dit 'vérifiez parce que je n'arrive pas à y croire'". Il est revenu sur le sujet jeudi matin en tweetant: "Nous avons bien un déficit commercial avec le Canada comme nous en avons avec presque tous les pays (certains sont énormes)". D'après les statistiques américaines, les Etats-Unis présentaient un excédent commercial (biens et services) avec le Canada de 12,5 milliards de dollars en 2016, pour 627,8 milliards de dollars d'échanges.