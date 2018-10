Donald Trump, sauveur du charbon? L'enjeu du vote des mineurs aux Midterms

La Virginie-Occidentale est l’une des plus importantes régions productrices de charbon. Économiquement, elle souffre depuis des années à cause des fermetures de mines. Dans cet État américain, les électeurs ont voté massivement – 68 % – pour Donald Trump en 2016. Celui-ci avait promis aux mineurs de relancer l'industrie du charbon.

Deux ans après son accession à la Maison Blanche, les électeurs sont-ils contents de sa politique ? Vont-ils encore le soutenir en votant pour le camp républicain lors élections législatives de mi-mandat, qui auront lieu le 6 novembre 2018 ?

C'est un enjeu majeur pour Donald Trump. La Virginie-Occidentale fait partie des bastions qu'il doit impérativement garder.

Découvrez ce reportage en grand format ci-dessus. Notre équipe est allée à la rencontre des mineurs et des travailleurs dans cet État à la fois sauvage, rural et très fier de son identité et de son charbon.