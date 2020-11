Donald Trump pourrait-il vraiment préparer un coup d’État avant l’investiture le 20 janvier ?

Avec l’annonce des deux derniers états non attribués, à savoir la Géorgie (démocrate) et la Caroline du Nord (républicain), le résultat final ne laisse que peu de marge à Donald Trump pour contester les bulletins de votes par correspondance reçue dans les états gagnés par Biden .

Alors que l’ensemble des résultats des élections présidentielles américaines sont désormais connus, Donald trump semble peut-être reconnaître sa défaite. Ce vendredi 13, l es projections de CNN donnaient 306 grands électeurs pour le démocrate Joe Biden et 232 pour le président sortant républicain Donald Trump . Ce dernier, même après la confirmation du seuil des 270 grands électeurs pour Biden, est resté ancré dans une volonté de victoire en dénonçant "une fraude dans les bulletins de vote". Plusieurs demandes de recomptage des voix ont été introduites en Pennsylvannie et dans le Michigan , par le camp républicain.

Bien que de nombreux conseillers et fonctionnaires commençaient à être gênés par cette position, le vice-président sortant Mike Pompeo annonçait de son côté "une transition en douceur vers un second mandat" .

Donald s’exprimait vendredi soir dans les jardins de la Maison blanche à propos du covid-19. Cette prise de parole publique était sa première depuis la victoire de Biden par seuil d’éligibilité en termes de grands électeurs. Durant les jours précédents c’est via de nombreux tweets que le président sortant continuait de clamer sa victoire et de dénoncer le "trucage" .

En plus de ce climat ambiant tendu suite à cette non-reconnaissance de défaite électorale, des changements de postes ont fait germer cette éventualité.

En effet, Donald Trump a limogé le secrétaire d’État au département de la Défense : Mark Esper. Le chef du Pentagone est l’un des postes les plus importants du gouvernement américain car il est à la manœuvre du plus gros budget ainsi qu’à la gestion des diverses agences fédérales de sécurité. Dans les remplacements de cette vague de départs, on trouve Anthony Tata qui devient numéro trois du Pentagone. Il est connu pour être un proche de Trump ayant tenu des propos islamophobes ou pour avoir traité Barack Obama de "terroriste" dans un tweet. Mais il est surtout "inexpérimenté" selon l’ex-directeur de la CIA John Brennan.

Et ce n’est pas le seul cas de limogeage et remplacement par quelqu’un de plus favorable, voire docile, au 45ème président américain. En 2017, il a nommé une proche, Emily Purphy, à la direction de l’administration générale des services (GSA). Cette personne doit signer et s’assurer de la transition administrative entre le président sortant et le nouveau. Cependant elle refuse de signer la lettre d’approbation de transition.

Un contexte de remplacement par des fidèles, pas forcément compétents pour ces nouveaux postes, mais qui laisse présager une envie de mainmise totale. Ceci, comme les réactions virulentes de D. Trump, a interpellé un écrivain et professeur d’histoire à l’université de Yale (aux Etats-Unis). Sur Twitter, Timothy Snyder a avancé en plus points comment des éléments propices à un acte.