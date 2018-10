Donald Trump met en garde le Honduras s'il laisse passer une "caravane" de migrants

Le président américain Donald Trump a mis en garde mardi le Honduras contre l'arrivée aux États-Unis d'une "caravane" de migrants, menaçant de couper l'aide à cet État d'Amérique centrale s'il n'intervenait pas.

"Les États-Unis ont fermement averti le président du Honduras que si la large caravane de gens qui se dirigent vers les États-Unis n'est pas stoppée et renvoyée au Honduras, plus aucune aide et plus aucun financement ne seront accordés au Honduras avec effet immédiat! ", a lancé M. Trump dans un tweet.

Halte aux migrants d'Amérique du Sud

Les autorités du Guatemala, pays situé entre le Honduras et le Mexique, ont annoncé qu'elles interdiraient l'entrée dans leur pays de quelque 2.000 Honduriens partis samedi de San Pedro Sula, à 180 km au nord de la capitale Tegucigalpa, pour rejoindre les États-Unis.

Fin mars, le locataire de la Maison Blanche avait déjà attiré l'attention sur une caravane de migrants centraméricains, exigeant des autorités mexicaines qu'elles les arrêtent. Plus de 500.000 personnes traversent chaque année illégalement la frontière sud du Mexique pour tenter ensuite de remonter vers les États-Unis, selon des chiffres de l'ONU.

Nombre d'entre elles fuient la violence et la pauvreté au Guatemala, au Salvador et au Honduras. Durant leur passage au Mexique, elles sont souvent victimes d'abus de la part de bandes criminelles et de trafiquants d'êtres humains.

Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017, l'administration Trump a resserré sa politique migratoire. Le président républicain répète, à l'envi, vouloir construire un mur à la frontière avec le Mexique, mais il n'a pas réussi à ce jour faire voter des fonds par le Congrès pour mener à bien ce projet.