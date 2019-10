Donald Trump justifie le retrait des troupes américaines : "les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale"

Donald Trump: "Les Kurdes ne nous ont pas aidés en Normandie" - 10/10/2019 Interrogé mercredi sur la possibilité que les Américains construisent une alliance avec les Kurdes, contre qui la Turquie a lancé une offensive en Syrie, le président américain Donald Trump a répondu que ces derniers n’avaient "pas aidé" les Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et le débarquement en Normandie. "Les Kurdes se battent pour leur terre, il faut que vous compreniez", a expliqué le président républicain depuis la Maison Blanche. "Maintenant, les Kurdes se battent pour la terre, juste pour que vous compreniez qu'ils se battent pour leur terre. Et comme quelqu'un l'a écrit dans un article très puissant aujourd'hui, ils ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ne nous ont pas aidés avec la Normandie comme exemple, ils ont mentionné les noms des différentes batailles. Ils étaient là, mais ils sont là pour nous aider avec leurs terres. Et c'est une chose différente de ce que nous avons dépensé énormément d'argent pour aider les Kurdes, en termes de munitions, d'armes, d'argent, de salaires. Tout cela étant dit, nous aimons les Kurdes."