Donald Trump juge la procédure d'"impeachment" le visant "totalement ridicule"

Donald Trump a jugé mardi que la procédure d'"impeachment" sur le point d'être lancée contre lui par les démocrates était "totalement ridicule" et provoquait "une immense colère" chez ses partisans, lors d'une de ses rares prises de parole depuis les violences au Capitole.

Le président américain, qui est sous le coup d'une deuxième procédure de destitution historique, dont l'acte d'accusation sera examiné mercredi par la Chambre des représentants, a aussi précisé qu'il ne souhaitait "pas de violences" dans un pays en proie à de vives tensions. M. Trump s'exprimait devant des journalistes avant son départ pour Alamo, dans le sud du Texas.

Le président américain Donald Trump a également estimé que son discours la semaine dernière devant ses partisans avant l'assaut du Capitole était "tout à fait convenable". Evoquant, juste avant de monter dans Air Force One et de s'envoler pour le Texas, son virulent discours et en particulier sa "dernière phrase", il a assuré qu'il était "tout à fait convenable".

Le locataire de la Maison Blanche, qui quittera le pouvoir dans huit jours, a par ailleurs estimé que les réseaux sociaux tels que Twitter qui ont suspendu son compte faisaient "une erreur catastrophique".